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Американская разведка обнародовала данные об С-500

Американская разведка обнародовала данные об С-500
Фото: Mil.Ru
Система может сбивать стелсы

Сообщения российских источников и СМИ о том, что новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 может сбивать американские F-22, F-35 и даже невидимки В-2, никак не обоснованы.

К такому выводу пришли авторы The National Interest, проанализировав открытую информацию о системе, а также возможности современных американских самолетов и данные разведки США.

По информации источников NI в Пентагоне, несмотря на то, что Западу, а заодно и российскому народу не были продемонстрированы все возможности комплекса, есть причины сомневаться в некоторых заявленных характеристиках системы, но в целом, С-500 – это реальное и эффективное оружие.

Согласно разведывательным данным, которые транслировал телеканал CNBC, Москва провела успешные испытания С-500 на рекордную дальность 480 км. Это примерно на 80 км дальше, чем любая зенитно-ракетная система.

По мнению журналистов CNBC, русские запустили модернизированную версию тяжелой ракеты 9M82МД "Новатор", обладающую дальностью 460 км и скоростью 7,5 Маха.

Однако в NI больше склоняются к тому, что это производная от ракеты 40Н6, которую относительно недавно получил ЗРК С-400.

Фото: Mil.Ru

В любом случае, испытания показали выдающиеся возможности российской системы. По мнению российских военных экспертов, сильная сторона С-500 – возможность использования разных ракет, не только модернизированной 40Н6, но и более легких 9M96 и 9M100.

Баллистические ракеты С-500 уничтожит ракетами 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которые способны поражать цели на скорости 7 км в секунду. Даже спутник будет уязвим.

Но со стелсами все далеко не так очевидно. Телеканал Минобороны РФ "Звезда" уверяет, что радары С-500 могут действовать за горизонтом, а данные о целях будут передаваться со спутников. Кроме того, будут задействованы новые станции "Воронеж-ДМ" и "Небо", благодаря которым удастся захватить F-22, F-35 и даже B-2. Уже другой вопрос, что для этого придется задействовать большое количество оборудования и потратить немало сил.

Александр ИЛЬИН
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