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Стали известны сроки запуска С-500 в серию

Стали известны сроки запуска С-500 в серию
Фото: www.globallookpress.com
"Сверхсистему" не будут продавать за рубеж минимум пять лет

Российская зенитно-ракетная система С-500 пойдет в серию во второй половине 2020 года. Об этом в интервью РБК заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. При этом, по его словам, в ближайшие пять лет Россия не будет продавать эти комплексы за рубеж, чтобы обеспечить в полной мере свою армию. Пока же главным экспортным продуктов останется небезызвестный С-400.

В рамках госпрограммы вооружения планируется закупить пять комплектов С-500 до 2025 года. Комплексы объединят с системой А-135, которая защищает Москву.

С-500 до сих пор засекреченная система, и больше всего информации сообщили западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки. По их информации, у российской системы, действительно, выдающиеся показатели

Как напоминает телеканал "Мир 24", еще в мае прошлого года американский телеканал  CNBC сообщал, что Москва "втихую" провела успешные испытания системы.  

Александр ИЛЬИН
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