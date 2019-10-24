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На Западе раскрыли секрет успеха С-400

На Западе раскрыли секрет успеха С-400
Фото: www.globallookpress.com
Лучший ЗРК создавался десятилетиями

Авторы американского военного блога Warrior Maven попытались понять, в чем заключается успех российского ЗРК С-400, и пришли к выводу, что все дело в ракетах, которые постоянно совершенствовались и "оттачивались" в ходе боевых конфликтов.

Также существенному "апгрейду" подверглись радары и системы управления огнем. Советские военные создавали ЗРК и опробовали их во Вьетнаме, Египте и других странах, и не на чем-нибудь, а на самых современных самолетах того времени. Поэтому, строя новые ракеты, конструкторы уже знали, что нужно улучшить и изменить в них.

Ключевой системой WM считает С-300, которая должна была заменить С-75 "Десна". Именно из этого комплекса был сбит американский высотный разведчик U2 над Советским Союзом. С-75 были развернуты на Кубе и во Вьетнаме.

После испытаний С-300 была принята на вооружение в 1978 году. Ключевым преимуществом системы стала многоканальная станция наведения, которая позволяла вести огонь сразу по нескольким целям. Более ранняя С-25 "Беркут" тоже многоканальная, однако она была стационарной, а в войсках нуждались в мобильном комплексе.

Интересно, что СССР обошел США. Первая американская ЗРС с многоканальной станцией наведения SAM-D, или будущая "Пэтриот", поступила на вооружение только в 1981 году, то есть спустя три года после С-300.

Фото: www.globallookpress.comЕсли в самолетостроении Москве нередко приходилось копировать западные машины, например F-15 при разработке Су-27, то по части зенитно-ракетных комплексов СССР стал лидером. Отчасти в этом кроется секрет успеха С-400.

С-300 постепенно модернизировался. С-300ПМУ-3 уже считалась предварительной версией С-400. Для системы были разработаны ракеты большей дальности, самой известной из которых стала 40Н6. "Триумф" получил улучшенный радар, а сама система может использовать разные ракеты, в том числе более ранние.

В этом и заключается главное преимущество С-400. А новейшая ЗРС С-500 сможет использовать еще больше ракет.

Александр ИЛЬИН
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