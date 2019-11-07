В США с восторгом отозвались о российской ракете "Уран"

Корветы с Х-35 могут стать настоящей "чумой" для кораблей НАТО

На американский журнал The National Interest произвели неизгладимое впечатление пуски российской противокорабельной ракеты Х-35 "Уран".

По мнению издания, на данный момент это самое опасное оружие ВМФ РФ, пока гиперзвуковые ракеты "Циркон" еще проходят испытания. Вместе с системой "Пакет-Е/НК", которая является отличным противолодочным вооружением, Х-35 представляют огромную опасность для всех кораблей НАТО, кроме авианосцев и десантных "Уосп" и "Америка", слишком крупных для "Урана".

NI прокомментировал учения с участием российского корвета "Стойкий", поразившем мишень на расстоянии 30 км. На видео с разных ракурсов показаны пуски ракет и само попадание. Камеру установили прямо на палубу плавучей мишени, имитирующей боевой корабль.

Это далеко не предел. Унифицированная ракета Х-35У для ВМФ РФ обладает дальностью до 260 км.

Интересно, что последней модификацией ракеты Х-35 журнал называет украинскую систему "Нептун", которой Киев угрожает российским кораблям.

Использование корветов на учениях NI считает крайне типичным для военно-морской стратегии России. ВМФ РФ делает ставку не на большие корабли, как это было во времена СССР, а на современные сторожевые корабли (корветы), вооруженные эффективными ракетами Х-35 "Уран". А в будущем, эти корабли получат и гиперзвуковое вооружение.