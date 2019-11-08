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Крейсер "Маршал Устинов" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Ракеты невозможно сбить с кораблей НАТО

Большой противолодочный корабли "Маршал Устинов" и атомная подлодка проекта 949А "Иркутск" вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом в пятницу заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко после посещения предприятий Дальневосточного судостроительного кластера.

"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников... Универсальные пусковые установки, которые получит корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", – цитирует ТАСС Криворучко.

"Маршал Устинов" – это ракетный крейсер проекта "Атлант". Таких в ВМФ РФ осталось два – вышеупомянутый "Устинов" и "Москва", который недавно основательно ремонтировался. Точно такой же крейсер, только уже основательно проржавевший стоит в Николаеве. "Украина" пришла в негодность, и скорее всего, киевским властям придется принять волевое решение распилить корабль на металлолом, так как продать крейсер за хорошие деньги не представляется возможным.

Крейсеры проекта "Атлант" воружены ракетами П-1000 "Вулкан". Судя по всему, именно их должны заменить "Цирконы", хотя ранее в СМИ сообщалось, что эти ракеты создавались для замены П-700 "Гранит".

"Семисотыми" как раз вооружена подлодка "Иркутск", которую тоже упомянул Криворучко. Ее доведут до проекта 949АМ и по плану передадут Тихоокеанскому флоту в 2022 году.

Ракеты "Циркон" также могут получить другие атомоходы проекта "Антей", новейшие лодки "Хаски", фрегаты, а также тяжелые ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Авдотий Кукулякин
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Сверхзвуковые ракеты прекрасно уничтожат любой корабль,но псевдо-патриоты из Кремля считают,что фейковыми Цирконами они обретут любовь народа который заморили голодом.Воевать,за страну в которой тебе приходится выживать никто не станет,у народа отняли все и оставили только патриотизм.
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