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США перечислили самые опасные российские ракеты

США перечислили самые опасные российские ракеты
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Про гиперзвуковые "Цирконы" можно забыть

Несмотря на во многом искусственно созданный ажиотаж с гиперзвуковым оружием, обычные сверхзвуковые ракеты до сих пор считаются самыми опасными. И особенно, когда они проходят модернизацию.

Журнал The National Interest призвал с опаской отнестись с российским противокорабельным ракетам "Оникс-М", дальность которых возрастет с 600 км до 800 км. Кроме того, ракета получит более совершенную систему наведения и защиту от средств РЭБ противника.

В США такие ракеты называют "выстрелил и забыл". "Оникс" сама найдет цель. Ее скорость составляет 2,5 Маха. Это не 8 Махов, как "Циркона", но вполне достаточно, чтобы расстроить зенитно-ракетные расчеты противника.

По данным NI, система наведения "Оникс" позволяет работать в тандеме с другими ракетами. Кроме того, она может классифицировать цели в зависимости от их важности, а также менять траекторию. Уже на пути к цели ракета опускается до высоты 5-10 метров, где ее не могут засечь радары.

Аналогичными ракетами вооружены БРК "Бастион", которых могут наводить на цели новейшие российские стелс-корветы.

Как считают на Западе, российские ракеты далеко не самые современные, однако очень эффективные, так как неоднократно опробованы в море.

Александр ИЛЬИН

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