Для испытаний выбрали лучший российский фрегат

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые запустили с корабля. Как пишет ТАСС со ссылкой на на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, старт произошел с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Испытания проходили еще в январе. Ракету запустили из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне Северного Урала. При этом дальность ракеты превысила 500 километров.

Сообщается, что после запусков с кораблей "Цирконы" начнут испытывать на атомных подводных лодках.

К сожалению, Минобороны не сделало видео с испытаний, поэтому ракету "Циркон" по-прежнему не видел никто из не посвященных. О ней лишь известно, что разработана она в ОАО ВПК "НПО машиностроения" и призвана заменить противокорабельную ракету П-700 "Гранит".

Важно, что "Циркон" можно запускать с тех же установок, которые работают с "Калибрами" с "Ониксами".