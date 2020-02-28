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Пентагон признал беззащитность перед российскими ракетами

Пентагон признал беззащитность перед российскими ракетами
Фото: flickr.com
Американские военные повторили тезисы советских ракетчиков

В российских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Главы Стратегического командования ВС США адмирала Чарльза Ричарда. Тот заявил, что создание системы противоракетной обороны, которая обеспечит защиту от нападения России, нереализуемо с технической точки зрения.

Адмирал подчеркнул, что нынешние системы ПРО способны защитить США от стран-изгоев и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая.

Заявление было сделано на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, когда Ричарда попросили ответить на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты от атаки с использованием российских межконтинентальных ракет.

Как написал в своей статье военный эксперт Михаил Ходаренок, американский адмирал по сути повторил выводы и заключения, которые были сделаны российскими разработчиками систем противоракетной обороны больше полувека назад.

На рубеже 1960-70 гг. советские специалисты пришли к выводу, что что при современном и надолго прогнозируемом состоянии научно-технических знаний создание эффективной противоракетной обороны от массированного удара, особенно со средствами преодоления ПРО, нереально.

Приоритетной стала разработка информационных компонентов ракетно-космической обороны – систем предупреждения о ракетном нападении, а также контроле космического пространства. Специалисты поняли, что сбить все или даже половину ракет – просто не получится, и максимум, что можно сделать – как можно быстрее определить их старт.

Многоуровневая система ПРО может защитить город или район, как это делает московская система А-135, но и она не уничтожит сотни ракет с ложными целями и маневрирующими боевыми блоками.

Тем не менее, Запад и Россия продолжают совершенствовать свою ПРО. Например, Москва готовится принять на вооружение С-500. А генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно подчеркнул, что в ответ на развертывание Россией новейших крылатых ракет военный альянс расширит ядерный и ударный потенциал, а также усилит систему ПРО. Об этом сообщает "НСН".

Александр ИЛЬИН

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