Пентагон признал беззащитность перед российскими ракетами
В российских СМИ активно обсуждают недавнее заявление Главы Стратегического командования ВС США адмирала Чарльза Ричарда. Тот заявил, что создание системы противоракетной обороны, которая обеспечит защиту от нападения России, нереализуемо с технической точки зрения.
Адмирал подчеркнул, что нынешние системы ПРО способны защитить США от стран-изгоев и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая.
Заявление было сделано на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, когда Ричарда попросили ответить на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты от атаки с использованием российских межконтинентальных ракет.
Как написал в своей статье военный эксперт Михаил Ходаренок, американский адмирал по сути повторил выводы и заключения, которые были сделаны российскими разработчиками систем противоракетной обороны больше полувека назад.
На рубеже 1960-70 гг. советские специалисты пришли к выводу, что что при современном и надолго прогнозируемом состоянии научно-технических знаний создание эффективной противоракетной обороны от массированного удара, особенно со средствами преодоления ПРО, нереально.
Приоритетной стала разработка информационных компонентов ракетно-космической обороны – систем предупреждения о ракетном нападении, а также контроле космического пространства. Специалисты поняли, что сбить все или даже половину ракет – просто не получится, и максимум, что можно сделать – как можно быстрее определить их старт.
Многоуровневая система ПРО может защитить город или район, как это делает московская система А-135, но и она не уничтожит сотни ракет с ложными целями и маневрирующими боевыми блоками.
Тем не менее, Запад и Россия продолжают совершенствовать свою ПРО. Например, Москва готовится принять на вооружение С-500. А генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно подчеркнул, что в ответ на развертывание Россией новейших крылатых ракет военный альянс расширит ядерный и ударный потенциал, а также усилит систему ПРО. Об этом сообщает "НСН".
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