Меркнет даже "Сатана", однако России предстоит еще испытать РС-28

Американский журнал The National Interest назвал самой российскую межконтинентальную ракету – РС-28 "Сармат" самым смертоносным оружием. Однако России предстоит еще долгий этап испытаний, прежде чем ракета будет принята на вооружение. Интересно, что издание как будто забыло про мобильные РС-24 "Ярс", которые сейчас массово заменяют "Тополи".

По мнению издания, ее предшественница "Воевода" или SS-18 Satana, по классификации НАТО, несмотря на свое грозное название, уже устарела. Количество этих ракет сокращается, и саму "Воеводу" скоро отправят на "заслуженный покой".

Последняя модификация Mod 6 была развернута в 1988 году, незадолго до распада СССР. По сравнению с Mod 5, у нее лучшая защита от зенитных ракет, благодаря "приманкам", есть система быстрого перенацеливания. Каждая боеголовка может лететь к отдельной цели.

Все эти технологии применяются в РС-28, только эта ракета еще более продвинутое оружие. По некоторым данным, у нее нет радиуса действия, так как она может лететь в ближнем космосе и поражать цели с орбиты. У "Сармат" еще более совершенные приманки, способные сбить с толку любую систему ПРО. А 10 тонн боевой нагрузки представляют огромную угрозу для потенциального противника России.