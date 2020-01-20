Однако на Западе считают его слишком опасным

Россия нашла эффективный способ уничтожения кораблей противника из-за засады, который можно применить, в том числе, против американских эсминцев и авианосцев. Речь идет о тандеме береговых ракетных комплексов "Бастион", вооруженных П-800 "Оникс" и корветов проекта 22160.

Последние выступают в роли наводчиков. С выключенными радарами корабли приближаются к целям и передают координаты расчетами БРК.

Как рассказал в интервью газете "Известия" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, на прицеливание уходит примерно час. За это время противник не успеет покинуть квадрат и, скорее всего, будет уничтожен. Кроме того, оборудование корветов позволяет осуществить радиоперехват данных. Российское издание утверждает, что тандем уже испытали на американских кораблях в Черном море правда, без стрельбы "Ониксами", разумеется.

По мнению журнала The National Interest, это достаточно эффективный, но устаревший и опасный способ. США потратили огромные усилия, чтобы объединить в одну сеть самолеты, подводные лодки и корабли, чтобы наносить удары ракетами с берега.

"Василий Быков" будет сильно рисковать, приближаясь к американскому кораблю, и возможно, будет обстрелян. Кроме того, как пишет "Царьград", использование дорогого 1500-тонного корвета не слишком экономично, и в ближайшем будущем эту работу будут выполнять подводные дроны и роботизированные корабли. На данные момент они активно проходят испытания, в том числе, в России.