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Немцев ошеломил новый российский авианосец

Немцев ошеломил новый российский авианосец
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Пока он существует только на бумаге

Немцев сильно впечатлил проект нового российского авианосца "Москва". Как пишет немецкое издание Handelsblatt, когда он будет готов, ВМФ РФ может составить конкуренцию военно-морских силам США.

Ранее сообщалось о постройке корабля с учетом чертежей советского "Ульяновска". Вероятно, речь идет об этом проекте. По плану этот авианосец достроят к 2030 году.

"Его размеры ошеломляют: больше 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тыс. т. Он оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые разгонят корабль до 55 км/час.", – пишет автор в начале статьи.

Единственная загвоздка – пока этого корабля нет и в помине, а Россия уже давно не строит такие большие корабли, как и новые палубные истребители, которые просто необходимы. Немцы предполагаю, что это будут специальные Су-57 и МиГ-35, которые "пока находятся на стадии разработки".

Что касается самого проекта, то он, действительно, впечатляет: 70 самолетов и вертолетов, некоторые из которых вооружат "Кинжалами". Авианосец также получит "Калибры" и "Цирконы".

Handelsblatt объясняет планы Кремля амбициями в Средиземном море и на Ближнем Востоке, где конкурировать с США без авианосцы будет крайне сложно.

Александр ИЛЬИН

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