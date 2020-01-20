Самый опасный российский корвет готов к запуску "Калибров"
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил испытания на Севере и теперь готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Заводские ходовые испытания корабля начались в конце апреля 2019 года. В ноябре он отправился из Балтийска на Северный флот.
В конце прошлого года "Гремящий" проверил свои "Калибры", "Ониксы" и торпедное вооружение, а также отработал взаимодействие с авиацией Северного флота.
Планировалось, что корвет передадут флоту еще в прошлом году, однако в итоге испытания были продолжены. Планируется, что корабль поступит на вооружение Тихоокеанского флота в первом квартале этого года, однако сроки могут сдвинуться вправо.
Корветы 20385 еще опаснее кораблей проекта 20380, которых сейчас шесть в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов. Боекомплект ЗРК "Редут" у "Гремящего" увеличен с 12 до 16 ячеек, а ракеты Х-35У заменены на новейшие российские "Калибр-НК". По плану – вооружение гиперзвуковыми "Цирконами".
Пока у России нет достаточного количества современных фрегатов, именно такие корветы должны составить основную боевую мощь надводного флота, не считая советские крейсеры.
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