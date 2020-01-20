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Самый опасный российский корвет готов к запуску "Калибров"

Самый опасный российский корвет готов к запуску "Калибров"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На флоте его ждали еще в прошлом году

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил испытания на Севере и теперь готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Заводские ходовые испытания корабля начались в конце апреля 2019 года. В ноябре он отправился из Балтийска на Северный флот.

В конце прошлого года "Гремящий" проверил свои "Калибры", "Ониксы" и торпедное вооружение, а также отработал взаимодействие с авиацией Северного флота.

Планировалось, что корвет передадут флоту еще в прошлом году, однако в итоге испытания были продолжены. Планируется, что корабль поступит на вооружение Тихоокеанского флота в первом квартале этого года, однако сроки могут сдвинуться вправо.

Корветы 20385 еще опаснее кораблей проекта 20380, которых сейчас шесть в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов. Боекомплект ЗРК "Редут" у "Гремящего" увеличен с 12 до 16 ячеек, а ракеты Х-35У заменены на новейшие российские "Калибр-НК". По плану – вооружение гиперзвуковыми "Цирконами".

Пока у России нет достаточного количества современных фрегатов, именно такие корветы должны составить основную боевую мощь надводного флота, не считая советские крейсеры.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Правильно, расскажите про вооружение, характеристики, местоположение и пр., и пр. Сообщите об их количестве, о штатном расписании, кто в каком кубрике спит, адреса комсостава и другие данные. Помню я служил в войсках связи на аппаратуре ЗАС. При использовании очередного ключа случайно отрывной уголок ключа оказался за пределами аппаратной, так за этот уголок меня чуть на губу не посадили. И вообще с нас брали подписку о неразглашении на 5 лет по первой форме допуска. А тут открыто идет разглашение технических параметров новейшего корабля. С ума сойти!!!
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