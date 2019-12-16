Американец подошел слишком близко к Крыму

Малый ракетный корабль "Вышний Волочок" пустился в погоню за эсминцем "Росс" в Черном море. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной России, американский корабли типа "Арли Берк" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря, и сразу же попал под наблюдение "Вышнего Волочка" с "Калибрами".

В ВМС США называют заход корабля "плановой операцией", однако в командовании Черноморского флота прекрасно осознают, что "Арли Берк", вооруженный "Томагавками", представляет большую опасность для российских портов, так как может легко обстрелять их. В первую очередь, удар будет нанесен по Крыму – по береговым ракетным комплексам, С-400 и аэродрому. Поэтому за "Росс", скорее всего, наблюдают не только моряки "Вышнего Волочка", но и подводники "Варшавянок". Огневая мощь "Арли Берк" намного больше, чем у малого ракетного корабля ВМФ РФ.