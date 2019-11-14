Советские крейсеры с "Цирконами" ошарашили США

Эти ракеты можно сбить только одним способом

Россия, в отличие от СССР не строит большие корабли, и делает ставку на корветы, вооруженные "Калибрами" и фрегаты с подлодками. Этих сил достаточно, чтобы держать оборону.

Однако идея вооружить гиперзвуковыми "Цирконами" атомные крейсеры проекта 1144 "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" сильно встревожила страны НАТО, так как эти корабли можно ждать в любой точке океана, а новые ракеты, судя по результатам испытаний, сбить практически невозможно. "Циркон" летит со скоростью 9 Махов на расстояние порядка 1000 км и может поражать как надводные, так и наземные цели.

По мнению The National Interest, ракета содержит в конструкции элементы американской Waverider. Запустить ее можно из той же пусковой установки, что и "Калибры" с "Ониксами". Чем-то она напоминает американскую установку Mark 41.

В США неслучайно стараются ускорить разработку лазерного оружия для кораблей. Лазеры – одно из немногих вооружений, способных перехватить гиперзвуковую ракету.

Предварительно первым "Циркон" испытает фрегат "Адмирал Горшков" в конце этого года. Однако сроки могут сдвинуться вправо.

Гиперзвуовыми ракетами планируется вооружить также корветы, подлодки. Но просто огромное количество этих ракет могут принять на борт крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Последний сейчас проходит ремонт и модернизацию, после чего, скорее всего выйдет из доков с гиперзвуковыми ракетами.