Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Советские крейсеры с "Цирконами" ошарашили США

Советские крейсеры с "Цирконами" ошарашили США
Фото: mil.ru
Эти ракеты можно сбить только одним способом

Россия, в отличие от СССР не строит большие корабли, и делает ставку на корветы, вооруженные "Калибрами" и фрегаты с подлодками. Этих сил достаточно, чтобы держать оборону.

Однако идея вооружить гиперзвуковыми "Цирконами" атомные крейсеры проекта 1144 "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" сильно встревожила страны НАТО, так как эти корабли можно ждать в любой точке океана, а новые ракеты, судя по результатам испытаний, сбить практически невозможно. "Циркон" летит со скоростью 9 Махов на расстояние порядка 1000 км и может поражать как надводные, так и наземные цели.

По мнению The National Interest, ракета содержит в конструкции элементы американской Waverider. Запустить ее можно из той же пусковой установки, что и "Калибры" с "Ониксами". Чем-то она напоминает американскую установку Mark 41.

В США неслучайно стараются ускорить разработку лазерного оружия для кораблей. Лазеры – одно из немногих вооружений, способных перехватить гиперзвуковую ракету.

Предварительно первым "Циркон" испытает фрегат "Адмирал Горшков" в конце этого года. Однако сроки могут сдвинуться вправо.

Гиперзвуовыми ракетами планируется вооружить также корветы, подлодки. Но просто огромное количество этих ракет могут принять на борт крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Последний сейчас проходит ремонт и модернизацию, после чего, скорее всего выйдет из доков с гиперзвуковыми ракетами.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гиперзвуовыми
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей