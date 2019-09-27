Военные показали эффектный пуск "Оникса" на Чукотке

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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Оникс" на Чукотке. Как сообщалось, комплексы "Бастион" впервые в истории выполнили боевые стрельбы на полуострове.
На видео показано, как сначала "Бастион" заезжает в десантный корабль, после чего комплекс переправляют в нужный квадрат, и машина самостоятельно подъезжает на место пуска.
Хорошо видно, как ракета сначала взлетает вверх, а затем у нее включается уже маршевый двигатель, и она летит практически параллельно земле. Цель была поражена на расстоянии 200 км, но к сожалению, этого не показали.
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