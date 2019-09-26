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"Бастион" уничтожил цель на Северном морском пути

Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Россия намекает, чья Арктика

"Бастион" впервые отстрелялся на Чукотке, поразив ракетой "Оникс" цель на расстоянии 350 км. При этом 200 км ракета пролетела над сушей, что для берегового ракетного комплекса своеобразный рекорд.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона, мишень, которая имитировала боевой корабль, находилась на трассе Северного морского пути.

Ранее Россия застолбила за собой Северный морской путь, оставив за собой право запретить иностранному боевому кораблю пройти по трассе. Таким образом, с помощью "Бастиона" Москва лишний раз показала, что может произойти с нарушителем.

Комплексы "Бастион" перебросили на Чукотку в 2016 году. Они поступили в распоряжение 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады. 

Александр ИЛЬИН
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