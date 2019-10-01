США позавидовали России и ее ледокольному флоту

Пентагон вчистую проигрывает в Арктике

Россия обеспечила себе тотальное превосходство в Арктике, но США не намерены с этим мириться и будут строить тяжелые ледоколы.

В настоящее время Конгресс решает, сколько денег выделить на новый корабль этого класса для Береговой охраны. В это время Россия и Китай выделяют колоссальные средства на строительство своих ледоколов. Вашингтон, обладающий громадными возможностями и строящий самолеты, которые не может себе позволить никто, только сейчас обратил свой взор на Арктику.

У США только один действующий тяжелый ледокол Polar Star. Но его построили в 70-х, поэтому во льдах он часто ломается и конкурировать с новейшей российской "Арктикой" он не может.

Журнал The National Interest обращает особое внимание на то, что российский ледокольный флот моложе американского. Кроме того, у Москвы больше средних и небольших ледоколов. Они тоже крайне важны, хотя и не могут работать в толстых льдах и, в основном, водят корабли в портовые города, например, вроде Архангельска.

NI ставит в пример США будущий российский "Лидер" водоизмещением 71 тыс тонн. Это будет самый большой ледокол в мире. Для сравнения, водоизмещение Polar Star всего 12 тыс. тонн. Именно "Лидер" обеспечит Москве господство в Арктике и, разумеется, на Северном морском пути. Также высокую оценку зарубежных экспертов заслужили "Арктика" и "Сибирь" проекта ЛК-60Я водоизмещением 33 тыс. тонн. "Арктика" уже проходит испытания, "Сибирь" спущена воду.



А у Вашингтона нет другого выхода, как строить сразу несколько больших ледоколов, которые смогут обеспечить работу военных баз. Такие есть у России. США пока вынуждена оперировать из Норвегии. Заявление Трампа о желании купить Гренландию у Дании выглядит скорее как фантазерство.