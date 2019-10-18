Россия расширит свои границы в Арктике

Экспедиции на Северный полюс заняли более десяти лет

Министерство обороны получило новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале.

Военное ведомство провело дополнительные исследования. Этих данных будет достаточно для исчерпывающего обоснования российской заявки по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, которую Россия подала еще в 2015 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве. В рамках комиссии уже прошло 11 заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна",

– цитирует РИА "Новости" Борисова.

Россия объявила о претензиях на богатый углеводородами участок шельфа в 2001 году, однако заявка была отклонена. Согласно конвенции ООН, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Новые экспедиции на Северный полюс заняли более десяти лет.