Названы сроки возвращения в строй легендарного корабля

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" простоит в ремонтных доках еще как минимум до конца июня, хотя должен был вернуться в строй еще до конца прошлого года. О том, что корабль отремонтируют до конца второго квартала 2020 года сообщил ТАСС со ссылкой источник в судоремонтной области.

На данный момент крейсер проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. С 2016 г. "Москва" не выходит в море. Даже поднимался вопрос, стоит ли вообще его ремонтировать. Но позже в ВМФ заверили, что крейсер приведут в порядок, так как кораблей такого класса на Черном море нет, и не предвидится.

"Москва" – один из трех построенных во времена СССР крейсеров проекта "Атлант". "Маршал Устинов" служит на Северном флоте, "Варяг" является флагманом Тихоокеанского флота.

Главное оружие этих кораблей – ракетные комплексы П-1000 "Вулкан". Восьмитонные ракеты не самые современные, хоть и эффективные. Конечно, у России есть "Ониксы", "Калибры", а на подходе гиперзвуковые "Цирконы". Проблема лишь в том, что советские крейсеры ими вооружить крайне сложно и затратно. А новые корабли такого класса, как уже было сказано выше, в современной России просто не строятся.