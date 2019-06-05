Крейсер "Москва" вернулся в море

На корабле проверяют энергоустановку

Флагман и единственный оставшийся в составе Черноморского флота корабль первого ранга – ракетный крейсер "Москва", – наконец-то, вышел в море из ремонтных доков. На крейсере проверяют главную энергетическую установку, сообщила пресс-служба ЧФ.

"На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем", – цитирует "Крыминформ".

Крейсер "Москва" не выходил в море с января 2016 года. В 2015-м флагман прикрывал российскую группировку ВКС в Сирии, но затем ушел в ремонтные доки, как и единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов", у которого еще более серьезные проблемы из-за потери плавучего дока.

Изначально планировалась модернизация "Москвы", но судя по всему, корабль "подрихтовали" на 13-м судоремонтном заводе и привели в порядок главную энергетическую установку.