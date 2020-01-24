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Американский эсминец "Замволт" посягнет на российскую Арктику

Американский эсминец "Замволт" посягнет на российскую Арктику
Фото: US Navy/www.globallookpress.com
Капитан корабля раскрыл особенности уникального корабля

"Замолт" прошел испытания в водах Аляски. Теперь стелс, больше похожий на космический корабль, чем эсминец, вполне может действовать в Северной Атлантике и спокойно заходить, например, в Норвежское море. Вооруженный 80 крылатыми ракетами "Томагавк", корабль легко может держать под прицелом российские базы в Арктике, включая Мурманск.

Что касается самого эсминца, то над ним была проделана огромная работа, после того у корабля начала отказывать силовая установка.

Капитан "Замволта" Эндрю Карлсон рассказал в интервью Defense News, что попал под Аляской в сильнейший шторм. По его словам, волны достигали 20 футов в высоту, однако эсминец с честью выстоял.

"В такой шторм лучше быть на этом корабле, чем на каком-либо другом", – с гордостью заявил Карлсон.

А все потому, что корпус корабля обладает уникальной конструкцией, благодаря которой эсминец быстро возвращается в свое обычное положение. В результате корабль не так раскачивает, и создается ощущение, что волны в несколько раз меньше.

"Кто служил на крейсерах и эсминцах хорошо знает ощущения в рубке, когда ты принимаешь почти горизонтальное положение и гадаешь, обойдется или нет. На "Замволте" совсем другая история", – отметил капитан.

Также Карлсон рассказал любопытные детали про управление кораблем. Например, повороты на "Замволте" проходят по-другому, и в первый раз он едва не опрокинул эсминец. У корабля другой корпус, рулевое управление, размеры гребных винтов. 

Александр ИЛЬИН

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