Американский эсминец "Замволт" посягнет на российскую Арктику
"Замолт" прошел испытания в водах Аляски. Теперь стелс, больше похожий на космический корабль, чем эсминец, вполне может действовать в Северной Атлантике и спокойно заходить, например, в Норвежское море. Вооруженный 80 крылатыми ракетами "Томагавк", корабль легко может держать под прицелом российские базы в Арктике, включая Мурманск.
Что касается самого эсминца, то над ним была проделана огромная работа, после того у корабля начала отказывать силовая установка.
Капитан "Замволта" Эндрю Карлсон рассказал в интервью Defense News, что попал под Аляской в сильнейший шторм. По его словам, волны достигали 20 футов в высоту, однако эсминец с честью выстоял.
"В такой шторм лучше быть на этом корабле, чем на каком-либо другом", – с гордостью заявил Карлсон.
А все потому, что корпус корабля обладает уникальной конструкцией, благодаря которой эсминец быстро возвращается в свое обычное положение. В результате корабль не так раскачивает, и создается ощущение, что волны в несколько раз меньше.
"Кто служил на крейсерах и эсминцах хорошо знает ощущения в рубке, когда ты принимаешь почти горизонтальное положение и гадаешь, обойдется или нет. На "Замволте" совсем другая история", – отметил капитан.
Также Карлсон рассказал любопытные детали про управление кораблем. Например, повороты на "Замволте" проходят по-другому, и в первый раз он едва не опрокинул эсминец. У корабля другой корпус, рулевое управление, размеры гребных винтов.
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