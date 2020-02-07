У РФ есть шанс немного потеснить Китай

Приостановленная работа фабрик и заводов в КНР из-за вспыхнувшей там эпидемии коронавируса 2019-nCoV для ряда российских промышленных отраслей окажется выгодна. Теоретически и с учетом того, что незапланированные каникулы могут продлить в Поднебесной еще на пару месяцев. Об этом заявил экономист Антон Любич.

Отметим, что власти отправили китайцев на домашний карантин до 10 февраля, а поскольку смертельный вирус пока не отступает, соответственно, каникулярный период будет продлен, предприятия также останутся закрытыми.

По мнению эксперта, такой рабочий застой в КНР может продолжаться еще 2-3 месяца, но Россия все равно не станет налаживать какое-то крупное фабричное дело.

"Если мы что-то и можем выиграть от данной ситуации, то это производство конкурентных позиций. То есть, мы можем увеличить производство только на существующих фабриках и заводах", – сказал изданию "Взгляд" экономист.

Россия в состоянии предложить альтернативу лишь в ряде отраслей, считает Любич, например, "потеснить китайских металлургов или химические производства". По его словам, российские металлургические заводы могут поставить свою продукцию тем покупателям, кто ее не получил, но нуждается в ней, из Поднебесной по причине остановки местных фабрик.

Между тем, президент Сбербанка Герман Греф предупредил накануне, что ситуация с эпидемией в КНР отрицательно скажется на всей мировой экономике, в том числе и на России. Он назвал эту страну "фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира", пишет РИА "Новости".

