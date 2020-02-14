Военных ждет серьезный дефицит больших кораблей, которые умел строить Советский Союз

Уже очень скоро российскому флоту будет не хватать крупных океанских боевых кораблей. Как пишет Mil.Press FlotProm, ссылаясь на два информированных источника, эту проблему обсуждали в конце 2019 г. на одном из совещаний в главкомате ВМФ.

Выводы были неутешительными: к концу Государственной программы вооружения (ГПВ), то есть к 2027 г., количество кораблей дальней морской зоны серьезно сократится. Военно-морской флот России не сможет долго "выезжать" на советском наследии, и придется делать новые корабли. Пока получается лишь чинить старые, да и то не всегда удачно. Достаточно вспомнить ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и сопутствующие аварии.

Разработка перспективного эсминца "Лидер" остановлена. Проект нового авианосца существует, но в самом зачаточном состоянии. И есть риск, что финансирования на дорогостоящий проект просто не хватит.

К концу ГВП должны вернуться в строй "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Модернизацию пройдет и "Петр Великий", и, возможно, крейсеры "Москва" и "Варяг". Но о каких-то сроках не сообщается.

По данным одного из источников, к 2027 г. флот получит не менее 6 фрегатов проекта 22350, кроме того, наверняка успеют заложить один или несколько кораблей проекта 22350М. Сейчас готовят к эксплуатации только второй – "Адмирал Касатонов". Также ожидаются два больших десантных корабля проекта 11711 II серии.