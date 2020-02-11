Фрегат "Адмирал Касатонов" открыл огонь в Баренцевом море
Минобороны опубликовало видео испытания одного из лучших фрегатов России – "Адмирал Касатонов" – в Баренцевом море. В ролике корабль проекта 22350 показан во всей красе. Пока у России таких только два. Третий, "Адмирал Головко", которому тоже успели поставить украинские турбины, готовят к спуску на воду.
В ролике показана стрельба из ЗРК "Полимент-Редут", артиллерийской установки А-192. Главное воооружие фрегатов 22350 – крылатые ракеты "Калибры" и "Ониксы", но их на кадрах нет.
Сообщается, что во время испытаний моряки проверили корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают его от атак высокоточного ракетного оружия.
Фрегаты проекта 22350 российские и западные военные эксперты в один голос называют лучшими кораблями дальней морской зоны, которые были построены в современной России. Головной корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уже служит на Северном флоте. Планируется, что "Касатонов" составит ему компанию уже в этом году.
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