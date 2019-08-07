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Норвежцы оставили российские фрегаты без света

Фото: commons.wikimedia.org
США ставят палки в колеса ВМФ РФ

Санкции продолжают больно бить по российской оборонной промышленности, как бы это не отрицали в федеральных СМИ, рисуя преимущества импортозамещения. На деле производство сильно тормозится, и в первую очередь это касается авиации и кораблей.

Как сообщает специализированный портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в отраслевой отрасли, норвежская промышленная группа Glamox уходит с российского рынка. Скандинавы поставляли осветительное оборудование на российские фрегаты проектов 22350 ("Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов"), 11356 ("Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и др.), а также корветы 20385, вооруженные "Калибрами".

В Норвегии опасаются поставлять свою продукцию в Россию и Иран, так как США ввели санкции против этих стран, и это может отразиться на работе Glamox, поставляющей свою продукцию и для кораблей НАТО. Кроме того, есть опасение, что с норвежцами перестанут сотрудничать банки и другие компании.

Александр ИЛЬИН
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