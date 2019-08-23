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Лучший российский фрегат вышел на финишную прямую

Самый опасный российский фрегат вышел на финишную прямую
Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия пытается дать флоту большие корабли

В пятницу первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в Финский залив для проведения последнего этапа заводских ходовых испытаний. Об этом говорится на сайте судостроительного завода "Северная верфь".

Испытания продлятся до декабря, после чего по результатам испытаний и заключения госкомиссии главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота.

Практически со 100-процентной уверенностью можно сказать, что оно будет положительным. Такие фрегаты, как "Адмирал Касатонов", на флоте на вес золота, причем не только потому, что они современные, но и потому, что кораблей дальней морской зоны в ВМФ РФ катастрофически не хватает. А советские корабли стремительно устаревают и приходят в негодность, как это произошло с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

Серию 22350, впрочем, как и 11456 сильно подкосил разрыв сотрудничества с Украиной в 2014 году, когда Киев отказался поставлять российским кораблям газотурбины, и пришлось срочно организовывать производство в Рыбинске.

Фото: mil.ruНа данный момент в строю только один фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Второй, "Касатонов" войдет в состав Северного флота, скорее всего, в 2020 году. Два строятся и еще два заложены.

Ранее в США оценили новый компактный флот России без эсминцев и авианосцев. По мнению западных экспертов, современных малых ракетных кораблей и корветов с "Калибрами" вполне достаточно для оборонительной доктрины. Но если Москва захочет соперничать с Вашингтоном на равных, этого будет недостаточно.

Более пессимистично смотрят на проблему некоторые военные эксперты в России, которые считают, что флот финансируется в стране по остаточному принципу.

Александр ИЛЬИН
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