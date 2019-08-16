США оценили компактный и "зубастый" флот России

Без новых больших кораблей Москва все равно не оставляет шансов соседям

Российский флот претерпел существенные изменения после 1991 года. Отбросив идею "догнать Америку" по авианосцам и эсминцам, Москва создает небольшие корабли, вооруженные крылатыми и противокорабельными ракетами, а также мощным торпедным вооружением.

Как подчеркивает The National Interest, сейчас российский и американский флот – это полные противоположности. Первый, с более чем сотней больших кораблей, лучшим образом отражает интервенционистскую политику США. Флот Америки опирается на мощную высокотехнологичную промышленность, а по части финансирования у Пентагона и вовсе нет конкурентов.

В свою очередь, Россия опирается на 30 кораблей дальней морской зоны, которые были построены еще во времена СССР. Но главный козырь это даже не они, а современные малые ракетный корабли, вооруженные "Калибрами", корветы и модернизированные дизель-электрические подлодки вроде новой "Лады".

По мнению NI, такой флот вполне укладывается в оборонительную доктрину России, которая предполагает лишь защиту своих интересов вблизи границ и как максимум – дестабилизацию ситуацию вблизи морских группировок потенциальных соперников, прежде всего НАТО. Как пример, близкие пролеты самолетов ВМФ, масштабные учения и, конечно, применение средств РЭБ.

Вместе с этим, Россия вовсе не претендует на какие-то территории или решение конфликтов в другой части света. Правда, активность российских моряков в Сирии заставила вспомнить об амбициях СССР в этом регионе, но без авианосцев в Средиземном море России будет трудно соперничать с 6-м флотом.

Западные журналисты в качестве примера приводят модернизацию и недавние стрельбы МРК "Смерч", о которых "Утро" уже писало. С новым вооружением этот корабль может быть очень опасен.

Вместе с тем, по общему количеству ракет, которыми вооружены корабли, Россия проигрывает и США, и Китаю. У них соответственно 12 тыс. и 5,2 тыс. ракет, у Москвы – 3,3 тыс. И это количество может уменьшиться по мере того, как советские гиганты будут уходить на покой. Поэтому Россия так активно строит малые ракетные корабли.