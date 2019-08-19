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Российский флот финансируют по остаточному принципу

Фото: commons.wikimedia.org Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: commons.wikimedia.org
ВМФ нечего противопоставить американским авианосцам и эсминцам на большой дальности

Российский флот "хронически" недополучает из казны. Именно поэтому Москва сейчас делает ставку не на большие корабли, как это было во времена Советского Союза, а на на малые ракетные корабли и корветы. Об этом в интервью "Царьград" заявил Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов, комментируя статью National Interest.

По его мнению, если рассматривать США как потенциального противника, то строить большие корабли, в любом случае, придется. Эксперт напомнил, что в ходе конфликтов основные удары американцы наносили с морских направлений, то есть с авианосцев,

"Это крылатые ракеты "Томагавки", что по Югославии, что по Ираку, что даже по Афганистану. Поэтому нам нужен такой флот, чтобы держать их на максимальной дальности. Чтобы иметь такой флот, надо иметь большие деньги", – сказал Блытов.

Сопредседатель союза ветеранов подчеркивает, что в у нас делается упор в зависимости от того, кто находится у власти. То есть если подводники, то строятся подлодки, а флот должен быть многофункциональным и сбалансированным. На практике же, деньги тратятся на другое, а флот получает лишь остатки.

"Дали сколько-то денег – все потратили на танки, БТР, на какие-то ракеты. Ну а флоту – что осталось, дали", – негодует эксперт.

Александр ИЛЬИН
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