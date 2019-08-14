"Смерч" отстрелялся ракетами

"Оса" не оставила и шанса противнику

Малый ракетный корабль проекта 1234 "Смерч" в среду отстрелялся по морской и воздушной целям. Как сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, учения прошли заливе Петра Великого в Японском море. Экипаж успешно применил новый зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" против мишени, сброшенной с парашютом.

Теперь по плану стрельбы из артустановки АК-176МА, оснащенной цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией.

"Смерч" – относительно устаревший российский малый ракетный корабль, особенно, если его сравнивать с МРК проектов 22800, 21631.

Однако непосредственно "Смерч" спущен на воду в 1984 году, а с 2017 по 2019 годы он проходил ремонт с модернизацией на базе Северо-восточного ремонтного центра. В частности корабль получил ракетный комплекс "Уран" вместо штатного "Малахита", и теперь вооружен современными Х-35.