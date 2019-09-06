Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Кинжалы" запустили на Камчатке

Фото: mil.ru
В Охотском море прошли нешуточные баталии

Минобороны выложило видео отражения воздушной атаки кораблями Тихоокеанского флота.

По легенде учений, флагман ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" должны были выстоять против мощного ракетного удара. Его обеспечивали малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив", ракетный катер Р-79 и два малых противолодочных корабля, выпустившие с различных направлений крылатые ракеты-мишени.

"Варяг" использовал для защиты комплексы С-300Ф "Форт" и "Оса", а БПК открыли огонь из ракетных комплексов "Кинжал", которые как раз предназначены для отражения массированных воздушных налетов. 


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей