"Кинжалы" запустили на Камчатке

В Охотском море прошли нешуточные баталии

Минобороны выложило видео отражения воздушной атаки кораблями Тихоокеанского флота.

По легенде учений, флагман ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" должны были выстоять против мощного ракетного удара. Его обеспечивали малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив", ракетный катер Р-79 и два малых противолодочных корабля, выпустившие с различных направлений крылатые ракеты-мишени.

"Варяг" использовал для защиты комплексы С-300Ф "Форт" и "Оса", а БПК открыли огонь из ракетных комплексов "Кинжал", которые как раз предназначены для отражения массированных воздушных налетов.