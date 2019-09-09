На модернизацию денег не дали

После долгого ремонта флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" возвращается в строй.

Как пишет специализированный портал Mil.Press FlotProm, ссылаясь на отраслевые источники, он выйдет в море до конца 2019 года. Учитывая тот факт, что ВМФ РФ испытывает большой дефицит кораблей дальней морской зоны, это значимое событие.

По данным источников, в настоящее время у "Москвы" отремонтированы четыре газотурбогенераторы и два редуктора, проведен ремонт ГЭУ, в том числе топливной аппаратуры и газоходов маршевых газотурбинных двигателей. Ремонт проходит на 13-м судоремонтном заводе.

Модернизировать "Москву" не будут, только отремонтируют. Улучшение корабля отложили на 20-е годы, так как Северное ПКБ не получило финансирование на создание техпроекта.

Вместе с "Москвой" в составе ВМФ РФ сейчас три крейсера проекта 1164. "Маршал Устинов" – на Северном флоте, "Варяг" – флагман Тихоокеанского флота.