МРК "Одинцово" первый получил морской "Панцирь-М"

Для ВМФ РФ готовят один из лучших корветов, которые когда-либо строились в современной России.

Как пишет Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны, малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" приступил к швартовым испытаниям. А уже в апреле вооруженный "Калибрами" корвет ждут заводские ходовые испытания.

Сообщается, что "Одинцово" – это первый корабль серии 22800, вооруженный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Предыдущие "Мытищи" и "Советск" вооружены ПЗРК "Игла-С" и"Верба".

"Каракурты", в отличие от МРК "Буян-М", более уютно себя чувствуют в условиях открытых морских театров, а такие корабли очень нужно российскому флоту. Но главный их козырь – крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Каждый корвет оснащен установкой вертикального пуска 3С14 с 8 ячейками.

"Одинцово" по плану должны передать Балтийскому флоту до конца 2020 года. Еще хотят построить 15. "Каракурты" считаются отличными корветами, однако ВМФ РФ по-прежнему не хватает кораблей дальней морской зоны. "Каракурт" наиболее приближен к этому классу из всех МРК.