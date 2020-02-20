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"И так сойдет": на главном крейсере России сэкономили

"И так сойдет": на главном крейсере России сэкономили
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Запад зря пугали "Цирконами" и внезапным ударом

В России продолжают отказываться от дорогостоящей модернизации советских крейсеров из-за отсутствия средств. После того как масштабное обновление отказались проводить на "Москве", Mil.Press FLOT со ссылкой на свои источники сообщил, что аналогичным образом поступят и с атомным крейсером "Петр Великий".

На корабле приведут в порядок главную энергоустановку. А вот объем других работ могут существенно ограничить из-за целого ряда факторов, в том числе финансовых.

По данным источника, хуже всего обстоят дела с изоляцией, которая сохнет и осыпается. Также есть проблемы с общекорабельными системами. Полная модернизация судна потребует перекладки кабель-трасс и проведения большого объема электромонтажных работ. 

И это при том, что "Петр Великий" не был в консервации, в отличие от "Адмирала Нахимова". А значит, находится в лучшем состоянии и может прослужить еще достаточно долго.

Ранее заявлялось о масштабной модернизации обоих ракетных крейсеров проекта 1144. Запад пугали ракетами "Циркон", артиллерийским комплексом "Кортик", ЗРК "Редут", а также новыми системами радиоэлектронной борьбы.

Однако похоже, планы так и остались на бумаге. Сейчас главное привести в порядок ходовые корабли, который СССР делать мог, а современная Россия – нет.

Модернизацию "Петра Великого" хотели начать в этом году, чтобы передать его морякам уже в 2021-м. Крейсер "Адмирал Нахимов" должен вернуться в строй по плану в 2022-м.

Как было упомянуто выше, менять системы отказались и на "Москве". Основное внимание уделят ремонту главной энергетической установки, в частности газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ. На флоте сочли, что этого достаточно, чтобы крейсер прослужил еще минимум 10 лет.

Ранее советский атомный крейсер "Петр Великий" назвали одним из самых смертоносных кораблей в мире.

Александр ИЛЬИН

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