Крейсер оснастят уникальным оружием

Журналисты журнала Military Watch оценили модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который поступит на вооружение в 2021 году.

Отмечается, что корабль получит внушительный арсенал крылатых ракет и продвинутую систему ПВО. Кроме того, его оснастят новыми системами радиоэлектронной борьбы и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".

Эксперты считают, что ракета "Циркон", которая будет у "Адмирала Нахимова", позволит ему стать самым опасным кораблем России.

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России",

- утверждают специалисты.