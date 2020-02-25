СМИ: "Кузнецов" опять горит

На крейсере "Адмирал Кузнецов" снова пожар, говорят очевидцы

В СМИ появилась информация о том, что на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" может что-то гореть. Оттуда якобы эвакуировали людей. На месте работает полиция и скорая.

Однако представитель Северного флота рассказал, что на корабле проводили масштабную тренировку. Пожара на крейсере не было.















