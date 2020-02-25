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СМИ: "Кузнецов" опять горит

СМИ: "Кузнецов" опять горит
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
На крейсере "Адмирал Кузнецов" снова пожар, говорят очевидцы

В СМИ появилась информация о том, что на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" может что-то гореть. Оттуда якобы эвакуировали людей. На месте работает полиция и скорая.

Однако представитель Северного флота рассказал, что на корабле проводили масштабную тренировку. Пожара на крейсере не было. 





Рина КРАСНОВА

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