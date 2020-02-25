Российские "Мистрали" станут занозой в боку НАТО
Франция едва не продала вертолетоносцы потенциальному противнику НАТО, и если бы не ситуация с Крымом в 2014 году, Средиземное море уже бороздили бы "Мистрали" с Ка-52К на борту. Постоянно находящийся в ремонте "Адмирал Кузнецов" не вызывал бы такую тоску у военных, а ВМФ РФ пополнился бы новыми кораблями дальней морской зоны.
По мнению журнала The National Interest, Франция "клюнула" на твердую валюту, предложенную российской стороной, и пошла на очевидный риск, продавая такие корабли Москве.
Как считают западные журналисты, продажа вертолетоносцев якобы подорвала бы национальную безопасность союзников Франции по НАТО, а также навредить их интересам этих стран.
Россия покупала два "Мистраля" и еще два планировала построить сама. Каждый такой корабль можно использовать как для охоты на подводных лодок, так и высадки десанта или нападения на корабли противника. Если Россия получила "Мистрали", в НАТО просто не знали бы, что с ними делать.
Это не старые советские десантные корабли, а вертолетоносцы, оснащенные спутниковыми системами связи, лазерными инерциальными навигационными системами, трехполосными радарами. Фактически эти корабли ВМФ РФ мог использовать как командные центры.
Сделка по покупке "Мистралей" за $1,7 млрд должна была стать крупнейшей со времен Второй мировой войны. Как считают на Западе, чтобы построить аналогичные корабли, России необходимо еще десятилетие.
В Москве уже заявили о планах постройки своих вертолетоносцев "Севастополь" и "Владивосток", но отставание в технологиях безусловно осложнит работу российским корабелам, хотя часть документации была переданы отечественным специалистам.
После событий 2014 года в Крыму и в Донбассе на Западе решили, что Москва может использовать "Мистрали" для "агрессивных действий" в Черном море, запугивания западных соседей на Балтике, а также поддержке режима Асада в Сирии.
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