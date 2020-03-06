Москва делает ставку на малозаметные корветы

В России стала известна дата спуска на воду новейшего российского корвета "Ретивый" проекта 20380. Как сообщает FlotProm, ссылаясь на пресс-службу "Северной верфи", церемония спуска на воду корабля, вооруженными ракетами Х-35У, состоится в следующий четверг 12 марта.

Для российского флота это важное событие, так как а данный момент Москва делает ставку на корветы и малые ракетные корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". При дальности в 2,5 тыс. км есть возможность атаковать цель из Каспийского, Черного или Средиземного морей, не входя в зону обстрела. Однако для действий в дальней морской зоне эти корабли подходят не лучшим образом. Пока ВМФ обходится советскими крейсерами, которые все еще на ходу.

Дальнейшим развитием проекта 20380 считается проект 20385. Головной корвет "Гремящий" уже закончил испытания и готовится к передаче флоту. Главный козырь этого корабля – пусковые установки сразу для нескольких ракет "Калибр", "Оникс" и даже гиперзвуковых "Цирконов", которые сейчас испытывают на фрегате "Адмирал Горшков".

Корветы проектов 20380 и 20385 строятся с использованием технологий, снижающих его радиолокационную заметность. В частности, Композитные материалы и сплавы для проекта 20380 разработал петербургский ЦНИИ КМ "Прометей".