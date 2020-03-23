Для кораблей не хватит двигателей

В России срывают сроки выпуска двигателей для малых ракетных кораблей "Каракурт", вооруженных "Калибрами" и "Ониксами". Эти МРК, наряду с "Буян-М", являются надеждой ВМФ РФ в ближней береговой зоне, так как призваны заменить корветы, доставшиеся в наследство от СССР.

Ранее, согласно договоренностям с Минобороны, производство двигателей планировали наладить к 2022 году. Однако теперь, как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники, сроки сдачи "Каракуртов", скорее всего, сорвут.

Дизели для них производит ПАО "Звезда". Но чтобы обеспечить двигателями всю серию из 15 МРК нужно производить минимум 9 штук в год. Поэтому документацию решили передать Кингисеппскому машиностроительному заводу (КМЗ).

Но этого до сих пор не произошло, и дизели на КМЗ так и не начали выпускать. Почему документацию не передали, не уточняется. Теперь кораблестроители опасаются, что гособоронзаказ просто не выполнят. В данный момент в строю ВМВ РФ только для "Каракурта" – Мытищи" и "Советск", "Одинцово" проходит швартовые испытания. Еще 15 кораблей для Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов только строятся.