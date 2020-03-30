На корабле запускают систему вооружения

Пока Россия экономит на авианосце и атомных крейсерах, в США завершают испытания самого смертоносного эсминца современности "Замволт". Наконец, на стелс-корабле запускают систему вооружения, которая, по данным Defense News, заработает в течении нескольких дней. Сам эсминец в эксплуатации с 2016 года, корабль еще не использовал свое главное оружие – крылатые ракеты "Томагавк".

Система вооружения производства компании BAE Systems для головного "Замолта" и "Майкла Монсура" обошлась Пентагону в $192 млн. Однако программа DDG-1000 неоднократно пересматривалась, а ее стоимость пересчитывалась.

Одно время, "Замволт" даже хотели вооружить электромагнитной пушкой, однако позже эту инициативу отклонили и решили остановиться на 155-мм артиллерийской установке AGS.

Но затем заказ на "Замволты" начал резко сокращаться с 28 до 7, а затем и вовсе до 3. В итоге дальнобойный снаряд для орудия стал слишком дорогой. В настоящее время прорабатывается возможность стрельбы управляемыми M982 Excalibur с дальностью до 80 километров.

Но главным оружием эсминца-невидимки стали ракеты "Томагавк" и зенитные SM6. Корабль должен неожиданно появляться у берегов противника и атаковать в тот момент, когда он не будет и подозревать об опасности.

"Майкл Монсур" по плану активизирует свою систему вооружения к второму кварталу 2020 года. Третий корабли "Линдон Джонсон" пока еще строится и будет готов к декабрю этого года.

Главная особенность "Замволта" – его предельно низкая радиолокационная заметность. На радаре огромный эсминец выглядит, как рыболовный катер. Кроме того, сам корабль представляет из себя настоящий компьютер на плаву. Моряки получают максимум информации и тесно взаимодействуют с экипажами подлодок и летчиками морской авиации.