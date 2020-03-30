Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США готовят смертоносный эсминец "Замволт" к бою

США готовят смертоносный эсминец "Замволт" к бою
Фото: flickr.com
На корабле запускают систему вооружения

Пока Россия экономит на авианосце и атомных крейсерах, в США завершают испытания самого смертоносного эсминца современности "Замволт". Наконец, на стелс-корабле запускают систему вооружения, которая, по данным Defense News, заработает в течении нескольких дней. Сам эсминец в эксплуатации с 2016 года, корабль еще не использовал свое главное оружие – крылатые ракеты "Томагавк".

Система вооружения производства компании BAE Systems для головного "Замолта" и "Майкла Монсура" обошлась Пентагону в $192 млн. Однако программа DDG-1000 неоднократно пересматривалась, а ее стоимость пересчитывалась.

Одно время, "Замволт" даже хотели вооружить электромагнитной пушкой, однако позже эту инициативу отклонили и решили остановиться на 155-мм артиллерийской установке AGS.

Но затем заказ на "Замволты" начал резко сокращаться с 28 до 7, а затем и вовсе до 3. В итоге дальнобойный снаряд для орудия стал слишком дорогой. В настоящее время прорабатывается возможность стрельбы управляемыми M982 Excalibur с дальностью до 80 километров.

Но главным оружием эсминца-невидимки стали ракеты "Томагавк" и зенитные SM6. Корабль должен неожиданно появляться у берегов противника и атаковать в тот момент, когда он не будет и подозревать об опасности.

"Майкл Монсур" по плану активизирует свою систему вооружения к второму кварталу 2020 года. Третий корабли "Линдон Джонсон" пока еще строится и будет готов к декабрю этого года.

Главная особенность "Замволта" – его предельно низкая радиолокационная заметность. На радаре огромный эсминец выглядит, как рыболовный катер. Кроме того, сам корабль представляет из себя настоящий компьютер на плаву. Моряки получают максимум информации и тесно взаимодействуют с экипажами подлодок и летчиками морской авиации.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

661 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей