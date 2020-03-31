Слабый рубль и коронавирус "топят" корабли

Боевая мощь российского флота составляет в настоящее время меньше половины возможностей ВМС США. А в совокупности военный бюджет стран НАТО в 20 раз превосходит отечественный. Об этом говорят данные отчета Flot.com.

Положение России усугубляет недавнее падение курса рубля из-за низкой цены на нефть, а теперь еще и пандемия коронавируса. При этом Китай, который максимально усилил свои Военно-морские силы и строит новые авианосцы, первым оправится от COVID-19 и только укрепит свои позиции.

Как пишет журнал The National Interest, у кремлевских стратегов есть серьезный повод задуматься. По мнению издания, ВМС РФ до сих пор не оправились от аварии на атомной подлодке "Лошарик", а также серии неприятных инцидентов, включая потерю дока и пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". У России серьезные проблемы с судоремонтными и судостроительными возможностями.

Серии фрегатов, корветов, подлодок были задержаны. Отчасти из-за санкций, отчасти из-за отсутствия кадров и оборудования.

Но, с другой стороны, это происходило и с американскими кораблями и подлодками. Так, вместо двух "Вирджиний" ВМС США получают одну, то же самое произошло с эсминцем "Арли Берк".

В 2012 г. боевая мощь российских кораблей и вовсе составляла 42%, то есть получается, что сегодняшние 49% – это улучшение. Но если сравнивать с показателем 2007 г. – 65%, становится немного грустно.

Получилось так, что примерно в это время списали много советских кораблей, а новых построить не успели. Стоит отметить, что Советский Союз шел с США примерно ноздря в ноздрю, отставая, пожалуй, лишь по авианосцам, но и они у Москвы тогда были. Теперь эстафетную палочку у России перехватил Китай.