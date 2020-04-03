Ремонт "Адмирала Кузнецова" обойдется России в сотни миллионов рублей
Ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил 500 млн рублей. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, которые приводит РИА "Новости", пока это предварительный подсчет, и, возможно, будет корректировка, однако небольшая. Телеграм-канал агентства также опубликовал видео, как выглядит сейчас корабль. На нем видно, что верхней палубы на крейсере нет.
В декабре прошлого года газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в штабе Северного флота написала, что ущерб из-за пожара, который произошел 12 декабря 2019 г., может достичь 99 млрд руб., то есть приблизительную стоимость всего крейсера. По данным источника, были повреждены конструкции корабля, ремонтное оборудование. Вдобавок травмы получили военные и гражданские специалисты.
Однако Рахманов почти сразу же опроверг эту информацию и сказал, что критических повреждений крейсер не получил, как и оборудование, которое демонтировали в ходе капремонта.
Как выяснила комиссия, пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел из-за попадания искры от сварки на разлившееся топливо.
Как напоминает "Царьград", ЧП удалось ликвидировать лишь через сутки, двое военных, контрактник и офицер Северного флота, которые участвовали в тушении, погибли.
Ранее на Западе неоднократно критиковали идею восстановления не самого удачного корабля еще после аварии дока ПД-50, а после пожара западные эксперты уверяют, что ремонт "Кузнецова" – лишь дело престижа.
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