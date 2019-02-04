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Запад списал "Кузнецова" в утиль

Фото: ITAR-TASS
Проще построить новый корабль

После того как затонул док ПД-50, в котором ремонтировался единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", модернизировать его пропал всякий смысл. Сам же корабль стал для России, скорее, имиджевым проектом до тех пор, пока не найдутся деньги на новый авианосец. Поэтому власти не изменили планы модернизации "Кузнецова", которому давно пора на покой.

Как пишет The National Interest, безвозвратно потеряны оба крана на ПД-50. И теперь авианосец придется чинить либо на плаву, что очень рискованно, либо попытаться затащить его на берег, для чего понадобятся титанические усилия. Ремонт ПД-50 займет минимум полгода, и не факт, что его удастся завершить. Для начала док нужно поднять со дна.

Как заявлял в ноябре прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, ПД-50 точно будут поднимать. Однако когда это произойдет, до сих пор непонятно. 

Есть другой вариант – использовать другой док, например ПД-190 в Новороссийске, однако пока сообщений о его предстоящем применении не поступало.

Фото: Лев Федосеев/ТАССНо еще более важным является вопрос смысла модернизации единственного российского авианосца. По мнению западных экспертов, корабль придется едва ли не полностью перестраивать. Необходимо установить новые двигатели, электронику, системы вооружения, связи. К тому же, как сообщалось ранее, "Кузнецов" работает на мазуте, которые давно уже не используется как топливо на кораблях в западных странах.

Александр ИЛЬИН
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