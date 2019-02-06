Американский крейсер протаранил сухогруз

Корабли "поцеловались" кормами

У восточного побережья США столкнулись два корабля американских ВМС. В ЧП пострадали ракетный крейсер "Тикондерога" Leyte Gulf, вооруженный "Томагавками", и военный сухогруз. Как сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Facebook, корабли столкнулись кормами, когда пополняли запасы. Уточняется, что пострадавших нет, однако ЧП неизбежно вызовет скандал внутри флота, так как в последнее время аварии с участием американских кораблей сильно участились. Военные и эксперты связывают это с ухудшением уровня подготовки американских моряков.

Так, в июне 2017 г. эсминец Fitzgerald налетел на торговое судно Филиппин. Семеро американских моряков погибли. Затем в августе того же года однотипный корабль John S. McCain врезался в танкер недалеко от Сингапура. Погибли 10 человек, 5 получили серьезные травмы. В прессе начали обсуждать неготовность американских моряков не то что вести боевые действия, но и просто передвигаться в море. Авария стоила должности командующему Седьмым флотом адмиралу Джозефу Окойну, которого уволили с формулировкой "потеря уверенности в способностях командовать флотом".