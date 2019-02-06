Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американский крейсер протаранил сухогруз

Фото: flickr.com
Корабли "поцеловались" кормами

У восточного побережья США столкнулись два корабля американских ВМС. В ЧП пострадали ракетный крейсер "Тикондерога" Leyte Gulf, вооруженный "Томагавками", и военный сухогруз. Как сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Facebook, корабли столкнулись кормами, когда пополняли запасы. Уточняется, что пострадавших нет, однако ЧП неизбежно вызовет скандал внутри флота, так как в последнее время аварии с участием американских кораблей сильно участились. Военные и эксперты связывают это с ухудшением уровня подготовки американских моряков.

Фото: www.globallookpress.comТак, в июне 2017 г. эсминец Fitzgerald налетел на торговое судно Филиппин. Семеро американских моряков погибли. Затем в августе того же года однотипный корабль John S. McCain врезался в танкер недалеко от Сингапура. Погибли 10 человек, 5 получили серьезные травмы. В прессе начали обсуждать неготовность американских моряков не то что вести боевые действия, но и просто передвигаться в море. Авария стоила должности командующему Седьмым флотом адмиралу Джозефу Окойну, которого уволили с формулировкой "потеря уверенности в способностях командовать флотом".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Передумали: США предложили России новый ракетный договор

Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны

Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей