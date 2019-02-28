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У России будет два эсминца "Лидер"

Фото: commons.wikimedia.org
Стали известны сроки постройки

Россия построит не один, а два эсминца "Лидер" к концу 2020-х годов. Корабли дальней морской зоны "влетят в копеечку" – на каждый из бюджета будет выделено по 100 млрд рублей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли, эскизное проектирование эсминца уже завершено, а в данный момент ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.

Ранее сообщалось, что водоизмещение "Лидера" выросло до 19 тыс. тонн, а сам корабль получит ядерную силовую установку.

Также известно, что концепцию эсминца создавали в Крыловском центре, а эскизным проектов "Лидер" занималось Северное проектно-конструкторское бюро.

Александр ИЛЬИН
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