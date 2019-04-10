На Западе раскритиковали команду "Адмирала Кузнецова"

Уровень подготовки экипажа упал ниже плинтуса

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ремонт "Адмирала Кузнецова" готов на 25%, и уже к 2020 году корабль будет полностью готов. Однако на Западе оптимизма российских военных не разделяют. По мнению западных экспертов, починить и модернизировать "Кузнецова" без затонувшего дока ПД-50 будет крайне тяжело и необходимо срочно искать альтернативу.

Теоретически корабелы могут использовать площадку "Кольскую верфь" – которую "Новатэк" сооружает над другом берегу Кольского залива в Белокаменке. По плану первая очередь предприятия должна заработать уже летом этого года. Но тогда до 2020-го остается буквально полгода, успеют ли доделать крейсер? Более реальным выглядит срок 2021 год, однако дело даже не в этом.

Модернизация устаревшего корабля, который получился не совсем удачным, вызывает массу вопросов. Однако, судя по заявлению Шойгу, корабль попытаются реанимировать по одной причине – нового авианосца не будет у России еще десятилетие как минимум.

По мнению the National Interest, у России просто отсутствует опыт безопасной эксплуатации истребителей на борту авианосцев, в отличие от США, которые используют эти корабли с 20-х годов прошлого века. Издание подчеркивает, что дело вовсе не в почтенном возрасте "Адмирала Кузнецова" – американские "Нимиц", "Дуайт Эйзенхауэр", "Карл Винсон", Теодор Рузвельд", "Авраам Линкольн" старше российского крейсера.

Если даже не говорить о некоторых недостатках "Кузнецова", к которым безусловно можно причислить не самую надежную котлотурбинную силовую установку, работающую на мазуте, необходимо отметить, что после 1991 года корабль не поддерживался в должном состоянии. Экипаж редко выходил в море и не получал опыт.

И как только "Кузнецов" начал активную службу, начались проблемы. 13 ноября 2016 года МиГ-29К упал в море, пилот катапультировался. 5 декабря того же года Су-33 разбился при попытке сесть на палубу – оборвался трос аэрофинишера. Летчик катапультировался.

Как пишет NI, обрыв троса на авианосце ВМС США – это крайне редкое ЧП, которое приводит к тому, что корабль отправляют в ремонт, а капитану это может стоить должности.

Таким образом, по мнению западных экспертов, командование, зная в каком техническом состоянии находится "Кузнецов", должно было отправить тот же "двадцать девятый" на сухопутный аэродром в Сирии, если у него хватало топлива.

Авианосцы США обычно имеют на борту воздушные танкеры, которые всегда смогут подзаправить истребители, чтобы те могли сесть на другой корабль или сухопутный аэродром, если возникнут какие-то технические неисправности.

Русские же, зная, что авианосец находится в не лучшем состоянии, также, по мнению NI, должны были проработать уход на запасной аэродром.

Что касается троса, то по его состоянию можно определить возможные риски. Как рассказал NI один из моряков авианосцы, кабели регулярно обрываются, и их просто меняют. Происходит это, разумеется, не во время посадки истребителя. Подобные ЧП случаются, но крайне редко.



Экипажи авианосцев ВМС США проходят так называемую оценку эффективности боевых действий (Combat Operations Efficiency (COE). Для этого инсценируются разного рода аварии, при этом корабль находится максимум в 200 морских милях от суши, чтобы самолеты в случае непредвиденных обстоятельств могли улететь на запасной аэродром.

Поход же "Кузнецова" в Средиземное море оказался крайне рискованным и в результате только навредил единственному российскому авианосцу.

В защиту "Кузнецова" все же нужно сказать, что это авианесущий крейсер, а не авианосец. Корабль вооружен тяжелым противокорабельными ракетами и торпедами, и его задача могут несколько отличаться о тех, которые даются авианосцам США. Однако подвергать риску жизни летчиков все равно недопустимо.