Импортозамещение и санкции сыграли злую шутку

Россия после 2014 года ускорила свое отставание в боевой мощи военно-морских сил от США. Об этом говорят данные, опубликованные на Flot.com. Американский журнал The National Interest связывает это с желанием США "указать на место" Москве и Пекину, а также с некоторыми системными проблемами, которые образовались после 2014 года.

Боевые возможности ВМФ РФ в 2018 году составили 45% от сил ВМС США. Это на два процента меньше, в 2017 году. При этом в 2014-м этот показатель составлял 52%, а в 2007 году вообще 65%.

Максимальное падение произошло в 2012 году – 43%. Тогда, в ходе военной реформы 2008-2020 годов воинские части ВМФ были сокращены почти вдвое. Затем ситуация начала улучшаться. Но после разрыва сотрудничества с украинскими предприятиями в 2014 году, особенно "Зоря-Машпроект", которая производит турбины, столбик опять пополз вниз.

ВМФ недополучил сразу несколько фрегатов проектов 22350 и 11356. Кроме того, постепенно окончательно вышел из строя единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а часть советских подлодок и кораблей отправили на утилизацию.



Взамен Россия, в основном, спустила на воду новые корветы и малые ракетные корабли – достаточно боеспособные и эффективные. Например, МРК "Вышний Волочок" или головной МРК проекта 22800 "Мытищи".

Однако из кораблей дальней морской зоны моряки получили лишь давно обещанного "Адмирала Горшкова". "Адмирал Касатонов" все еще проходит ходовые испытания и должен пополнить Северный флот в этом году.



Три фрегата другого проекта 11356 так и уйдут в ВМС Индии, хотя в России заявили, что уже научились делать турбины на рыбинском "Сатурне".

В то же самое время, США спустили на воду большое количество кораблей дальней морской зоны. Ежегодно Пентагон получает по 2-3 эсминца "Арли Берк". В этом году введен в строй второй эсминец "Замвольт" – "Майкл Монсур", корабль уже следующего поколения.

Россия пополняет флот современными подлодками проектов "Ясень" и "Борей", и по субмаринам почти не уступает США. Однако по надводным кораблям ситуация невеселая.

С другой стороны, Россия не ставит перед собой цели вести захватнические войны на море и не стремится к мировой гегемонии, как США, а для обороны достаточно и этих сил. Тем более, что российскому ВПК необходимо время, чтобы наладить массовый выпуск комплектующих, которые ранее производились на Украине или в Европе, и теперь недоступны из-за санкций.

Постепенно Россия способна выровнять ситуацию, однако сроки могут быть большие. Особенно это касается авианосцев, которых, судя по всему, в ближайшие 10-15 лет у России не будет.