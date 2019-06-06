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Стали известны сроки постройки нового авианосца

Фото: commons.wikimedia.org
"Шторм" замер в ожидании финансирования

"Адмирал Кузнецов" останется единственным российским авианосцем еще как минимум 15 лет. И это при том условии, если будет заказ со стороны ВМФ РФ. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава ОСК Алексей Рахманов.

"Мировой тренд разработки и строительства авианосца укладывается в 15 лет. В Америке, во Франции это срок, который является средним. Я думаю, что мы будем точно не хуже".

– отметил топ-менеджер, цитирует РИА "Новости".

По его словам, построить огромный корабль может "Балтийский завод", "Северная верфь" или "Севмаш". В частности, последний модернизировал для ВМС Индии "Адмирала Горшкова", который позже стал "Викрамадитья".

В феврале прошлого года начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов сказал в эфире телеканала "Звезда", что Россия все-таки реализует проект "Шторм".

Концепцию данного авианосца разработал Крыловский государственный научный центр. Это 330-метровый атомоход, рассчитанный на 80 – 90 летательных аппаратов. По словам Максимова, скорее всего, это будет палубная версия Су-57, однако тот же Рахманов в недавнем интервью утверждал, что это вообще могут быть беспилотники.

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Ракетные комплексы «Бастион-П» Подводная лодка "Новороссийск". Фото: Вышинский Денис / ТАСС Ракетный крейсер Петр Великий. Фото: Минобороны РФ
Александр ИЛЬИН
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