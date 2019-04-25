Эре авианосцев наступает конец

Китай и Россия могут нивелировать преимущества США

На данный момент США остаются мировым лидером вооружений и строят самые передовые самолеты, корабли и подводные лодки. Однако в последние годы Россия и Китай разработали комплексы и ракеты, которые могут пустить на дно авианосец точно так же, как и уничтожить современную подлодку "Сивульф".

Ранее Центр новой американской безопасности (CNAS) опубликовал доклад "Красная тревога: растущая угроза авианосцам США". В нем подробно описано, как Китай поставил под угрозу американскую концепцию сдерживания противника A2/AD в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На данный момент авианосцы не могут действовать безнаказанно, хотя и остаются едва ли не главной разрушительной силой Пентагона.

Журнал The National Interest допускает, что в скором времени авианосец может стать пережитком прошлого. Чтобы защититься от высокоточных российских и китайских противокорабельных ракет, США придется инвестировать миллиарды долларов в создание еще более совершенных средств защиты.



Китай активно разрабатывает баллистические противокорабельные ракеты, которые можно оснастить ядерным зарядом. Они легко могут уничтожить любой авианосец, если, конечно, не будут сбиты.

Аналитик CNAS Келли Сэйлер особенно отмечает DF-26, радиус которой может составлять от 1 тыс. 620 до 2 тыс. 160 морских миль (4 тыс. километров). А это означает, что Китай может нанести удар по Гуаму и простреливать весь Бенгальский залив.

Что касается американских подводных лодок, то и они перестают быть неуязвимыми благодаря низкочастотным активным гидролокаторам и неакустическим методам, например LED. Российские и китайские торпеды оборудуются новейшими датчиками, которые если и не потопят субмарину, то заставят ее сменить курс и таким образом выдадут ее.