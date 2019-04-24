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США пригрозили России авианосцами в море

Фото: .flickr.com/cne-cna-c6f
Американцы поставили ультиматум Кремлю из-за "вмешательства" в дела других государств

Посол США в России Джон Хантсман заявил о военной угрозе Москве. По его словам, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка, является четким сигналом Кремлю.

В пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов отмечается, что размещение кораблей должно заставить Россию прекратить вмешиваться во внутренние дела в страны по всему миру.

"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру”,

заявил Хантсман.

Посол добавил, что каждый авианосец представляет из себя "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Напомним, в Средиземном море две авианосные группы США приступили к масштабным учениям. В тренировках задействованы 130 самолетов, 10 кораблей и 9 тысяч моряков и пехотинцев, уточняет URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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