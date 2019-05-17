На новом российском авианосце не будет самолетов

В ОСК приоткрыли завесу тайны

Основной боевой техникой, которая будет базироваться на следующем российском авианосце, который сменит заслуженного "Адмирала Кузнецова", могут стать беспилотники.

Такие смелые предположения высказал в интервью радио "Звезда" президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"Это, может быть, будет вообще не авианосец, может, это по-другому будет называться, потому что не каждый беспилотник будет возвращаться на базу, можно дальше фантазировать", – добавил топ-менеджер.

На самом деле, слова Рахманова не такие уж фантазии. К тому времени, когда будет готов новый российский авианосец, а будет это в лучшем случае, после 2035 года, беспилотная авиация можно достичь такого уровня, когда основную работу на кораблях будут действительно выполнять БПЛА.

США на данный момент собираются использовать свои аппараты MQ-25 Stingray в качестве воздушных заправщиков, но это только первый этап. Изначально они задумывались как ударные, и американцы несомненно опробуют их для разных целей. Во всех продвинутых армиях мира наметилась тенденция замены пилотируемых человеком аппаратов на дронов. Это происходит как на земле, так и под водой и в воздухе. Вряд ли беспилотники полностью заменят самолеты, скорее всего, истребители вертикального взлета и посадки останутся, но их будет намного меньше.



Что касается российского авианосца, то по нему сложно сказать что-то конкретное. Известно только, что планы по его строительству есть, но когда оно начнется, и каким будет корабль, не знает никто. Есть только предположения, что на него поставят водно-водяные реакторы РИТМ-200, которые ставят на новые российские ледоколы. А также морской вариант ЗРК С-500.